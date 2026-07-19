Falta traductor del lengua tének en la Huasteca: STJE

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En la actualidad, falta cubrir el espacio de un traductor profesionista en lengua tének para la zona huasteca, informó Anahí Zarazúa Martínez, magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE).

Refirió que, si bien el Poder Judicial cuenta con un intérprete en lengua náhuatl, cuyo personal cubre las necesidades de las personas imputadas o víctimas de estos pueblos indígenas, aún falta lo concerniente a la comunidad tének.

Explicó que no se ha logrado la contratación, porque la o el trabajador no solo debe ser traductor, sino tener profesionalización en Derecho, pues es indispensable que pueda hacerle saber a los intervinientes su situación jurídica, acorde con los principios de legalidad y acceso a la justicia.

"No es sencillo, pero vamos enfocados hacia eso: que puedan estar debidamente asistidos, que realmente tengan un entendimiento del porqué están ahí y que el juez también pueda entender, pues esta cosmovisión y la forma en que ellos realizan sus actividades, y a lo mejor comprender la acción que los tiene procesados", añadió.

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En entrevista, la magistrada presidenta exteriorizó que la mayor incidencia de acusaciones penales en municipios de la región huasteca, corresponden a delitos de índole sexual y de violencia familiar.

"Recordemos que mucha población en huasteca, precisamente corresponde a pueblos originarios, y entonces, el reto es que la justicia que se les imparta, sea de acuerdo a su cosmovisión, a su pensamiento, es decir, no solo necesitamos traductores en el sentido más fácil de traducir, sino que pertenezcan a los grupos para comprender esta cosmovisión", expuso.