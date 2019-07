Familiares de policía desaparecido se reúnen con Carreras

Familiares de Armando García, policía estatal desaparecido desde el pasado 4 de julio, acudieron a Palacio de Gobierno a una reunión con el gobernador del Estado, Juan Manuel Carreras López, a quien le solicitaron acelerar las investigaciones, así como a pedir una mejor atención por parte de las autoridades involucradas.

Son 14 los hermanos que tienen la plena confianza, en volver a ver a su familiar con vida. Al mismo tiempo solicitaron a los ciudadanos que aporten información que contribuya a solucionar este problema, suplicaron a toda la gente que no se burle de la desgracia de la familia y que no manejen información que no conocen.

Señaló que la autoridad no informa nada al respecto a la familia, pese a que todos estos días se la han pasado la mayor parte del tiempo en la Fiscalía.

Dijeron que tenía más de 25 años de prestar sus servicios al Estado, y que sólo quieren que a seis días de no saber nada de él, aparezca con vida.

Después del diálogo con Carreras López, el cual duró a lo mucho 10 minutos, la familia indicó que les pidieron que solo a una persona se le designara para recibir información, por lo que Héctor García será el encargado de atender los informes que proporcionen las dependencias encargadas de la investigación.