Familias deben fomentar las "buenas conciencias"

El hombre –sin tomar en cuenta a la mujer- de hoy "cree que puede decidir y hacer lo que se le antoje", por ejemplo, confundir con normas educativas como la ideología de género, señaló Jesús Carlos Cabrero Romero, arzobispo de la Arquidiócesis de San Luis Potosí.

Según el prelado potosino, al hacer lo anterior, se destruyen los valores humanos y cristianos, "falsificando" su historia, quitándole su identidad de vida, rompiendo en trozos su unidad y corrompiendo su vida.

En su colaboración "Un reino de justicia, de amor y de paz", publicado en el semanario parroquial de "La Red", suplicó que ante esa perspectiva que "constantemente acosa" la fe, es necesario que los cristianos den cuenta "que es necesario que Cristo reine".

"Los cristianos deseamos, que Cristo sea reconocido como Rey y Salvador (...) Obviamente este deseo no lo vamos a lograr imponiéndolo, no lo vamos a hacer violentando conciencias, no se trata de llevar a cabo una batalla armada".

Exhortó a los feligreses a instaurar desde la familia el reino del Todopoderoso, mediante la formación de "buenas conciencias", es decir, grabar en el corazón de cada integrante el amor a Dios.

"Como sabemos, en estos tiempos, posee una avalancha de ideas que se quieren imponer sin importar la dignidad de las personas, sin importar la vida, sin importar valores que reivindican la naturaleza humana", criticó.