Fenapo cede: acuerda medidas contra explotación animal

Tras exigencia y diálogo, colectivos en defensa de los animales alcanzaron un acuerdo con el Patronato de la Feria Nacional Potosina (Fenapo) que, por primera vez, establece medidas concretas para erradicar actividades de maltrato y explotación animal dentro de la máxima fiesta potosina.

La organización Huella Amiga A.C. informó lo anterior a través de un comunicado oficial difundido en su página de Facebook, donde detalló que el Patronato retomó la mesa de diálogo luego de diversas protestas y señalamientos por las condiciones de los ponis y otras especies empleadas en espectáculos y comercios.

El resultado fue la aceptación de una minuta que marca lo que calificaron como un avance histórico en materia de bienestar animal.

Entre los puntos acordados destacan la eliminación definitiva de las estructuras metálicas que sostenían a los ponis, la regulación estricta de actividades con ponis, caballos y bueyes, garantizando tiempos de descanso, hidratación y alimentación, así como la prohibición de sorteos y rifas que utilicen animales vivos como conejos o peces.

Asimismo, se acordó la prohibición de comercios que exhiben aves para "sacar papeles de la suerte" o que muestren pitones y otras especies silvestres, además del compromiso de eliminar de manera progresiva toda actividad que implique explotación animal. También se habilitará un espacio de concientización y adopciones, destinado a promover el respeto hacia los animales.

No obstante, los colectivos advirtieron que mantienen su rechazo al mini rodeo, que continuará bajo regulación. Además, en el comunicado señalaron que ningún tipo de regulación puede convertir el maltrato en algo aceptable. Obligar a un animal a participar en un espectáculo de entretenimiento humano sigue siendo explotación.