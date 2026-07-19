Fenapo dinamizará la economía de San Luis Potosí

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La edición 2026 de la Feria Nacional Potosina (Fenapo), que se realizará durante el próximo mes de agosto, representará una oportunidad para dinamizar la economía de San Luis Potosí, en un momento en que el sector industrial, enfrenta los efectos de la incertidumbre internacional, consideró la presidenta de Canacintra en la entidad, Imelda Elizalde Martínez.

La dirigente empresarial señaló que, aunque la feria es reconocida por su oferta comercial y de entretenimiento, su impacto va más allá al convertirse en un detonante de actividad económica para diversos sectores locales, especialmente aquellos vinculados con el turismo y los servicios.

Explicó que una parte de los recursos generados durante la Fenapo no permanece en el estado debido a que muchos expositores y proveedores operan bajo un esquema itinerante y se trasladan entre distintas ferias del país. No obstante, aseguró que existe una derrama económica que sí beneficia directamente a San Luis Potosí.

Entre los sectores favorecidos mencionó la hotelería, el transporte, los restaurantes y distintos prestadores de servicios, actividades que registran una mayor demanda durante el desarrollo del evento y que contribuyen a fortalecer la economía local.

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Elizalde Martínez añadió que el crecimiento que ha tenido la Fenapo en los últimos años incrementa su capacidad para atraer visitantes y generar consumo, por lo que llamó a aprovechar la edición 2026 como un impulso para la actividad económica del estado, particularmente en un escenario de retos para la industria derivados del contexto internacional.