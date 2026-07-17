Festividades y obras, mantendrán vialidades cerradas en V. de Pozos
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Además de los cierres viales por las festividades de la Virgen de El Carmen, la Guardia Civil de Villa de Pozos, anunció que desde ayer jueves a las 12:00 del día y hasta este viernes a las 2:00 de la tarde se cerraría el Camino a Pozos y la avenida California hasta la carretera a Rioverde, debido a una obra del gobierno estatal.
El aviso se hizo a las 8:30 de la noche del miércoles, por lo que no muchas personas pudieron enterarse del cierre de dichas vialidades debido a trabajos de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop) de la administración estatal.
Al parecer, las avenidas Camino Real y Central servirían como rutas alternas para llegar hasta la ruta a Rioverde.
El aviso generó dudas entre residentes de Laguna de Santa Rita y San Nicolás de los Jassos, así como entre quienes viven en fraccionamientos cercanos a la avenida California o que usan el transporte público que pasa por dicha ruta.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
La Guardia Civil pidió comprensión y exhortó a conducir con precaución, respetar los señalamientos viales y seguir las indicaciones del personal en la zona. A este cierre vial se sumaron, ayer jueves, los cierres de casi una docena de calles del centro de Villa de Pozos debido a la procesión en honor a la Virgen de El Carmen.
no te pierdas estas noticias
Acuerdos reparatorios suman más de $56 millones en SLP
Pulso Online
Fueron acordados como reparación del daño para víctimas durante el primer semestre de 2026
Desglosa Ceepac criterios para considerar "campañas anticipadas"
Ana Paula Vázquez
Las autoridades electorales deben actuar conforme a la normativa y criterios del Tribunal Electoral, explicó Blanco López
Conagua da plazo para regularizar títulos en SLP
Rubén Pacheco
Usuarios con concesiones vencidas podrán normalizar su situación jurídica para uso legal del agua