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Festividades y obras, mantendrán vialidades cerradas en V. de Pozos

Por Leonel Mora

Julio 17, 2026 03:00 a.m.
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      Además de los cierres viales por las festividades de la Virgen de El Carmen, la Guardia Civil de Villa de Pozos, anunció que desde ayer jueves a las 12:00 del día y hasta este viernes a las 2:00 de la tarde se cerraría el Camino a Pozos y la avenida California hasta la carretera a Rioverde, debido a una obra del gobierno estatal.

      El aviso se hizo a las 8:30 de la noche del miércoles, por lo que no muchas personas pudieron enterarse del cierre de dichas vialidades debido a trabajos de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop) de la administración estatal.

      Al parecer, las avenidas Camino Real y Central servirían como rutas alternas para llegar hasta la ruta a Rioverde.

      El aviso generó dudas entre residentes de Laguna de Santa Rita y San Nicolás de los Jassos, así como entre quienes viven en fraccionamientos cercanos a la avenida California o que usan el transporte público que pasa por dicha ruta.

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      La Guardia Civil pidió comprensión y exhortó a conducir con precaución, respetar los señalamientos viales y seguir las indicaciones del personal en la zona. A este cierre vial se sumaron, ayer jueves, los cierres de casi una docena de calles del centro de Villa de Pozos debido a la procesión en honor a la Virgen de El Carmen.

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