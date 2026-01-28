logo pulso
FGR Investiga asalto y robo de equipo a personal de CEPROPIE en San Luis Potosí

La Guardia Nacional logra recuperar el material robado al personal de CEPROPIE en San Luis Potosí

Por Pulso Online

Enero 28, 2026 09:08 p.m.
A
La Fiscalía Federal en San Luis Potosí de la Fiscalía General de la República (FGR) informó que el pasado 25 de enero abrió una carpeta de investigación tras el robo de equipo audiovisual a personal del Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales (CEPROPIE) de la Secretaría de Gobernación (SEGOB).

Los hechos ocurrieron en la madrugada de ese día, cuando el equipo de CEPROPIE se desplazaba por un tramo carretero de San Luis Potosí y fue interceptado por varias personas armadas, quienes despojaron al personal de cámaras, grabadoras y otros equipos de grabación utilizados para la producción de contenidos oficiales.

Elementos de la Guardia Nacional (GN) lograron recuperar el material robado el 27 de enero, luego de que fuera abandonado en un paraje del municipio de Guadalcázar, aproximadamente a 28 kilómetros del sitio donde se cometió el asalto.

Autoridades federales confirmaron que la investigación está bajo la responsabilidad de la Fiscalía Federal en la entidad, debido a que los hechos ocurrieron sobre una vía federal. Hasta ahora, no se han reportado detenidos por estos hechos, ni se ha emitido un posicionamiento oficial por parte de la presidenta de México

SLP

Pulso Online

La Guardia Nacional logra recuperar el material robado al personal de CEPROPIE en San Luis Potosí

