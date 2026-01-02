Fijan cobro por Control Vehicular en $1,400

Con la llegada de 2026 también están vigentes las obligaciones fiscales de los propietarios de vehículos en San Luis Potosí.

Este año, el monto por los conceptos del Control Vehicular será de mil 400 pesos por cada unidad particular. Este cobro se conforma de mil 120 pesos por el "canje anual" y 280 pesos de "asistencia social".

Para motocicletas con precio factura superior a 30 mil pesos también se fijó un cobro general de mil 400 pesos.

Existe la posibilidad de acceder a un subsidio de 560 pesos para personas de 60 años y más, por lo que, en este caso, habría un cobro general de 840 pesos en total.

Los anteriores montos aplican para los vehículos que van al corriente, pero en caso de tener deudas por años anteriores, la Secretaría de Finanzas informó que está ofreciendo descuentos de hasta 100% en multas y recargos.

Puedes cotizar en el siguiente enlace:

https://enlacesipel.slp.gob.mx/ControlVehicular_Liquidacion