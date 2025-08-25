Filtran irregularidades en "Tu casa, tu apoyo"

Dentro del programa asistencialista "Tu casa, tu apoyo", el gobierno del estado informó que ha detectado que solicitantes del esquema gubernamental no cumplen con el requisito principal: no tener una casa.

Al respecto, Daisy Maribel López Sierra, directora general del Registro Civil del Estado, reveló que luego de realizar un filtrado o barrido de los peticionarios, se detectaron alrededor de 200 personas que ya tienen vivienda propia.

"No es que como tal existan dentro del programa personas que ya tengan inmuebles. Nosotros atendemos a la solicitud que directamente nos envía Sedesore. Ellos nos envían el filtrado de personas en listado que quieren ingresar al programa", declaró.

Aparte, María del Rosario Martínez Galarza, titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore), enfatizó que no se rechaza a ninguna persona, sin embargo, sólo se puede beneficiar a quienes carezcan de vivienda.

Exteriorizó que, al inicio el estado dona un terreno con acceso a los servicios de drenaje, energía eléctrica y agua potable, posteriormente facilita material para que cada propietario comience con la construcción uniforme con el diseño de las demás propiedades y al final se entregan las escrituras.

"El servicio que atiende este programa social, es con los servicios básicos con los que cuenta. Pavimentación de las calles principales que estamos trabajando con Seduvop y otras dependencias", comentó.