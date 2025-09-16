logo pulso
SLP

Finalizan festejos patrios con saldo blanco en San Luis Potosí

La Coordinación Estatal de Protección Civil reportó sin incidentes las ceremonias en los 59 municipios del estado.

Por Pulso Online

Septiembre 16, 2025 01:45 p.m.
A
Finalizan festejos patrios con saldo blanco en San Luis Potosí

Los festejos por el Grito de Independencia concluyeron sin incidentes en las cuatro regiones del estado, informó el secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez.

De acuerdo con el funcionario, la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), en coordinación con las direcciones municipales, dio cobertura a las ceremonias realizadas en los 59 ayuntamientos. No se registraron novedades relevantes.

Torres Sánchez destacó que el comportamiento ciudadano permitió que las celebraciones se desarrollaran en un ambiente de orden y tranquilidad.

