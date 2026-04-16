Fiscalía de SLP judicializa caso de trata; víctima escapó de trabajo forzado

De las tres carpetas de investigación por trata de personas abiertas durante el primer bimestre de 2026 en San Luis Potosí, la Fiscalía General del Estado (FGE) ya judicializó uno de los casos y logró la detención de varias personas como presuntas responsables.

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), uno de los asuntos corresponde a explotación laboral y trabajo forzado, iniciado en enero, mientras que los otros dos están relacionados con distintos tipos de este delito.

Al respecto, la titular de la FGE, María Manuela García Cázares, informó que el caso que ya fue llevado ante la autoridad judicial involucra a una mujer que era obligada a trabajar en la capital potosina.

Indicó que la víctima logró escapar del lugar donde era forzada a laborar, tras lo cual acudió al Ministerio Público para presentar la denuncia correspondiente.

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Derivado de ello, la Policía de Investigación (PDI) cumplimentó órdenes de aprehensión contra varias personas implicadas, aunque no se precisó el número de detenidos.