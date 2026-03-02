logo pulso
Fiscalía investiga incendio forestal provocado en Cerritos

Autoridades confirman que incendio en Cerritos fue provocado y avanzan en investigaciones.

Por Rubén Pacheco

Marzo 02, 2026 11:51 a.m.
A
Fiscalía investiga incendio forestal provocado en Cerritos

Luego de los primeros indicios, se determinó que fue provocado el reciente incendio forestal en el municipio de Cerritos, informó Mauricio Ordaz Flores, titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC).

Si bien hasta el momento no hay personas detenidas por la afectación al medio ambiente, ya se iniciaron investigaciones por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) para dar con los responsables, complementó.

Refirió que la Comisión Nacional Forestal (Conafor) se encuentra en proceso de cuantificar los daños, porque la conflagración no afectó todo el predio, dado que se segmentó.

Reportó que sostuvo una reunión con las ocho presidencias municipales de la región altiplano, en aras de atender y cumplir con la definición de la línea negra, es decir, delimitar tres metros a partir de la carretera hacia abajo para la realización de quemas.

Continúan labores por incendios en Cerritos y Guadalcázar

Más de 80 personas participan en el combate; en Mexquitic, ya fue controlado en su totalidad

En entrevista, destacó la relevancia de la delimitación, porque no solo el efecto lupa puede detonar los incendios, sino que, ante el incremento del turismo aumenta la probabilidad que los visitantes arrojen colillas de cigarro.

"Tiene que ser una quema supervisada por parte de ConaforProtección Civil y los ayuntamientos; con su Protección Civil lo tienen que realizar", remató.

SLP

Rubén Pacheco

Autoridades confirman que incendio en Cerritos fue provocado y avanzan en investigaciones.

