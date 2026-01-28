Formalizan vuelos a Nuevo León y al AIFA

El gobernador Ricardo Gallardo y directivos de Viva Aerobús presentaron los vuelos San Luis Potosí-Monterrey y San Luis Potosí-Ciudad de México, que costarán 1,900 pesos.

Los vuelos de la Ciudad de México a San Luis Potosí y viceversa, serán de todos los días y la ruta a Monterrey tres veces por semana.

En el caso del vuelo a la Ciudad de México iniciará operaciones el 23 de marzo y tendrá como recorrido el Aeropuerto Internacional 'Ponciano Arriaga' (AIPA) con destino al Aeropuerto Internacional 'Felipe Ángeles' (AIFA).

El vuelo a Monterrey comenzará el 30 de junio, los martes, jueves y domingos.

