Foto del día | Luna sobre el Museo del Virreinato

Una vista desde el patio central del Museo

Por Alberto Martínez

Noviembre 13, 2025 04:52 p.m.
Luna sobre cúpula virreinal

Vista desde el interior del patio central del Museo del Virreinato, la Luna se asoma sobre la cúpula revestida de mosaicos amarillos y azules, coronada por una figura que parece vigilar el cielo despejado. El contraste entre la arquitectura virreinal y el tono profundo del firmamento crea una escena que detiene el tiempo.

La imagen captura ese instante preciso en que la luz del día convive con la presencia silenciosa del satélite, un equilibrio que convierte a este rincón del Centro Histórico en un pequeño observatorio naturalFotografía por Alberto Martínez.

Imputados por daño a Pensiones solo han ofrecido bienes por 25 millones
Imputados por daño a Pensiones solo han ofrecido bienes por 25 millones

Imputados por daño a Pensiones solo han ofrecido bienes por 25 millones

SLP

Rubén Pacheco

El quebranto supera 183 millones.

Comisión avala delitos de IA en fast track y con voto dividido
Comisión avala delitos de IA en fast track y con voto dividido

Comisión avala delitos de IA en fast track y con voto dividido

SLP

Ana Paula Vázquez

El dictamen avanza con votos divididos y dudas técnicas.

Benny Ibarra ofrecerá concierto en apoyo a los Bomberos de San Luis Potosí
Benny Ibarra ofrecerá concierto en apoyo a los Bomberos de San Luis Potosí

Benny Ibarra ofrecerá concierto en apoyo a los Bomberos de San Luis Potosí

SLP

Martín Rodríguez

El evento se realizará el 28 de noviembre en el Club Libanés para recaudar fondos en beneficio del cuerpo de rescate