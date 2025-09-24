Fotos | Celebran a Nuestra Señora de Las Mercedes

Con fotos de Alberto Martínez y Omar Hernández

Pulso SLP.- Este 24 de septiembre, la Parroquia de Nuestra Señora de Las Mercedes, ubicada en la colonia Industrial Mexicana, celebra su Fiesta Patronal con un amplio programa religioso y cultural en honor a su Santa Patrona.

Desde el 14 de septiembre, distintos sectores y grupos parroquiales organizaron actividades, entre ellas rifas, danzas, mariachi, así como rezos del Santo Rosario. Cada día está dedicado a un sector o advocación, con la participación de asociaciones religiosas, catequistas y peregrinos.

El 24 de septiembre, fecha central de la festividad, las celebraciones iniciaron desde las 6:00 de la mañana con repique de campanas, mañanitas y misa comunitaria. Posteriormente se llevarán a cabo danzas, misa de unción de enfermos, presentación de mariachi, rosario y, a las 7:00 de la tarde, la Solemne Concelebración Eucarística presidida por el arzobispo Don Jorge Alberto Cavazos Arizpe acompañado de sacerdotes invitados. Al término, se realizará la tradicional quema de pólvora.

Como parte del cierre, el 28 de septiembre se celebrarán confirmaciones y una eucaristía también presidida por el arzobispo Cavazos Arizpe.

El Consejo Parroquial agradeció la participación de la comunidad y exhortó a los feligreses a integrarse a las distintas actividades en honor a la Virgen de las Mercedes durante este día.

En el mercado La Merced, ubicado en la capital potosina, de igual manera, año con año los locatarios comienzan desde un día antes con los festejos en honor a la imagen.

Desde ayer llevaron a cabo los tradicionales rosarios, se ofrecieron como reliquias molletes, así como actividades de lucha libre, danzón y la presentación de grupos norteños y la quema de toritos.

Este día los festejos continuaron con la misa a las 7 de la mañana, posteriormente las mañanitas con mariachi, la misa a las 13:00 horas presidida por el Pb. Jorge Samuel Álvarez, párroco de San Sebastián Mártir, continuando con una función de lucha libre por la tarde, la presentación de un grupo de cumbia y la quema de pólvora antes de la medianoche.