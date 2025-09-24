Llevan a Congreso reclamos contra presidenta de Villa de Pozos

Concejales y concejalas de Villa de Pozos se reunieron este miércoles afuera del Congreso del Estado para expresar su desacuerdo con la forma de gobernar de la presidenta Teresa Rivera Acevedo, y pidieron al Poder Legislativo que exhorte a la funcionaria a ser más inclusiva y transparente en su gestión.

María Guadalupe Hernández, Julie Carrillo Saucedo, Dante Alan Carreón Sandoval, Gaspar Méndez Ramírez y Gerardo Ávila Rodríguez, este último síndico y exdelegado de Villa de Pozos, señalaron diversas anomalías.

Entre ellas, el hecho de que no existe contacto directo con Rivera Acevedo y no se les hace participar de decisiones importantes relacionadas con el ejercicio del gasto público, aprobación de obras y programas.

También se quejan de que no se da cumplimiento a decisiones consensadas de remoción de directores "que no cuentan con la preparación necesaria para ejercer sus funciones", como son los casos de los titulares de Comercio y de Transparencia.

Lamentaron que, actualmente, el gobierno de Villa de Pozos esté en manos de una mayoría de personas que no nació en esta demarcación o que no vive en ella, pues recordaron que la idea básica de la municipalización era que el destino de Villa de Pozos fuera decidido y administrado por sus propios residentes.

Adelantaron que en la próxima sesión del Concejo Municipal, en la que se deberá avalar o aprobar el Informe presentado ayer por Rivera Acevedo, se cuestionará si el conjunto de obras publicitadas es real o no.

Las y los concejales recordaron que fueron electos por el Congreso del Estado para velar por los intereses de la población del nuevo municipio, por lo que reiteraron su petición de un exhorto o llamada de atención a Teresa Rivera para que gobierne de la mano de los 15 integrantes del Concejo Municipal.

Descartaron, de momento, pedir la destitución de la funcionaria, pero sí advirtieron que desean ver un gobierno que tome decisiones consensadas y no que sirva a intereses ajenos al municipio.

Que posturas no sean por intereses personales: Torres Sánchez

Después de la inconformidad de tres regidores contra María Teresa de Jesús Rivera Acevedo, concejala presidenta del municipio de Villa de Pozos, J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General del Gobierno del Estado, dijo que se esperaría que detrás de las posturas no existan tintes políticos o "intereses personalísimos".

Aunado a ello, que tampoco haya posicionamientos de grupos antagónicos, sino sólo generales en favor de la población poceña o de interés público en esa municipalidad, complementó.

Este martes, tres regidores de diferentes partidos se retiraron de la sesión solemne del Primer Informe, al argumentar que, a casi un año de la municipalización, aún no se cumple con las exigencias de transparencia que demandan informar y que merece la ciudadanía.

Torres Sánchez consideró que el abandono de los tres ediles no representa una especie de ingobernabilidad, sin embargo, Rivera Acevedo deberá buscar solucionar el problema, a través de escuchar y conciliar con dichos representantes populares.

