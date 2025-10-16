Fotos | Cordero, a un paso del título en la Panamericana

La Carrera Panamericana 2025 completó hoy su penúltimo desafío. La Etapa 7, que cubrió la ruta Guanajuato-San Luis Potosí, finalizó con el arribo de la caravana a la capital potosina, tal como estaba programado para las 16:30 horas, marcando un día decisivo en la clasificación general.

El binomio local, formado por Ricardo Cordero y Marco Hernández, a bordo de su Studebaker apodado "El Malditillo", logró ampliar su ventaja en el liderato general de la categoría Sport Mayor. Los hexacampeones de la Panamericana aprovecharon el día para tomar una distancia crítica de sus rivales directos, el equipo francés de Hilaire y Laura Damiron, quienes han mantenido la presión durante toda la competencia.

"Muchas gracias, no tengo palabras, muchas gracias por la recepción, por el cariño de la gente, te llenan de energía, te contagian y olvidas el cansancio, pero aún no hemos ganado nada, falta un día, falta un solo estirón, hoy fue un día muy peleado, Damiron no afloja, tenemos una ventaja relativamente cómoda pero no absoluta, mañana vamos a los últimos tramos donde buscaremos mantenernos a distancia", comentó Cordero.

La jornada, que comenzó en Guanajuato, fue demandante, abarcando 388.014 kilómetros de recorrido total, con 87.010 km de velocidad pura distribuidos en nueve tramos cronometrados.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El itinerario mostró la complejidad logística al incluir zonas icónicas de alta velocidad como las secciones de la Sierra de Lobos, las cuales fueron cruciales para que Cordero pudiera marcar la diferencia. El servicio y el reagrupamiento en el Zoológico León, San Felipe y la Recepción Dolores Hidalgo sirvieron como únicos respiros para los equipos antes de encarar la parte final del tramo carretero.

Con la clasificación general en un punto crítico, San Luis Potosí será el escenario de la partida final. Mañana, jueves 16 de octubre, los equipos se enfrentarán a la Etapa 8, San Luis Potosí-Zacatecas, la cual definirá al campeón absoluto de esta edición que conmemora los 75 años del evento.

Cordero y Hernández saldrán de su estado natal con la presión de mantener la concentración y la precisión en el último día de competencia para asegurar el histórico séptimo título que buscan.

"A todo el equipo, han hecho un trabajo sensacional, a Marco Hernández quien a mi lado derecho no ha aflojado, a mi familia que me apoya", concluyó.