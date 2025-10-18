Fotos | Marchan y anuncian fin del PRIAN

El presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera anunció una nueva etapa donde el partido "será una nueva voz para la sociedad y el futuro del partido no dependerá de ninguna alianza partidista, ni pasada, ni presente, ni futura".

En su discurso en el Frontón México en el relanzamiento del partido expuso que esa decisión la piden una mayoría de votantes. El punto final a una era, ninguna sigla se antepondrá al PAN.

Anuncio un nuevo método de selección de candidatos con elecciones primarias a la ciudadanía, encuestas cualitativas, la gente decidirá quien nos representa como candidatos. "Regresa al PAN la meritocracia".

Fotos: El Universal

"Hoy anunciamos la apertura total del PAN en nuestra afiliación por medio de una plataforma tecnología. Se acabaron las cadenas y nunca más en el PAN alguien decidirá si puedes o no ser panista".

Panistas marchan en la CDMX

En el Ángel de la Independencia, el presidente nacional del PAN, Jorge Romero, llamó a su militancia a retomar las calles.

Fotos: El Universal

Después del evento de relanzamiento del partido, realizado en el Frontón México, decenas de panistas marcharon desde ahí hasta el monumento, donde comunicó el rompimiento de su alianza con el PRI y la apertura a las candidaturas ciudadanas.

"El PAN debe regresar a las calles, y ondear nuestra bandera en las calles. Hoy iniciamos una nueva era de Acción Nacional, donde nos abrimos por completo Hoy el PAN te abre las puertas para que seas diputado, senador o alcaldesa", dijo.

Los militantes, que lucieron playeras con el nuevo logo del PAN, tomaron Paseo de la Reforma, desde la Glorieta del Ahuehuete, hasta el Ángel de la Independencia.