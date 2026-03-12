Frente 40 provocará descenso de temperatura en SLP

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que el frente frío número 40 provocará un descenso en las temperaturas en las cuatro regiones de San Luis Potosí, además de generar probabilidad de lluvias dispersas, principalmente en la Huasteca.

De acuerdo con el pronóstico para este jueves 12 de marzo, también existe posibilidad de tormentas eléctricas, lo que podría favorecer incendios en pastizales, lotes baldíos, rellenos sanitarios y centros de reciclaje, por lo que se pidió extremar precauciones.

La dependencia recomendó abrigar a niños, adultos mayores y personas en situación vulnerable, especialmente durante las mañanas, para prevenir enfermedades respiratorias asociadas a las bajas temperaturas.

Asimismo, exhortó a la población a mantenerse informada a través de canales oficiales y, ante cualquier emergencia, comunicarse al número 911.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí