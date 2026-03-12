logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡FELICES DE CELEBRAR!

Fotogalería

¡FELICES DE CELEBRAR!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Frente 40 provocará descenso de temperatura en SLP

Prevén lluvias y riesgo de incendios por fuertes vientos

Por Redacción

Marzo 12, 2026 08:48 a.m.
A
Frente 40 provocará descenso de temperatura en SLP

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que el frente frío número 40 provocará un descenso en las temperaturas en las cuatro regiones de San Luis Potosí, además de generar probabilidad de lluvias dispersas, principalmente en la Huasteca.

De acuerdo con el pronóstico para este jueves 12 de marzo, también existe posibilidad de tormentas eléctricas, lo que podría favorecer incendios en pastizales, lotes baldíos, rellenos sanitarios y centros de reciclaje, por lo que se pidió extremar precauciones.

La dependencia recomendó abrigar a niños, adultos mayores y personas en situación vulnerable, especialmente durante las mañanas, para prevenir enfermedades respiratorias asociadas a las bajas temperaturas.

Asimismo, exhortó a la población a mantenerse informada a través de canales oficiales y, ante cualquier emergencia, comunicarse al número 911.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


LEA TAMBIÉN

Prevén lluvias, tormentas eléctricas y granizo en SLP

Protección Civil advierte condiciones de riesgo por vientos en las cuatro regiones

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Frente 40 provocará descenso de temperatura en SLP
Frente 40 provocará descenso de temperatura en SLP

Frente 40 provocará descenso de temperatura en SLP

SLP

Redacción

Prevén lluvias y riesgo de incendios por fuertes vientos

Arzobispo llama al perdón ante daño al Sagrario
Arzobispo llama al perdón ante daño al Sagrario

Arzobispo llama al perdón ante daño al Sagrario

SLP

Martín Rodríguez

Fieles de toda la ciudad cubren tres cuartas partes de Fundadores en misa

Abogan por el paso a desnivel
Abogan por el paso a desnivel

Abogan por el paso a desnivel

SLP

Leonel Mora

Autoridades municipales son urgidas a acordar paso a desnivel para mejorar tránsito en El Saucito.

Cruz Roja pide al Congreso duplicar apoyo
Cruz Roja pide al Congreso duplicar apoyo

Cruz Roja pide al Congreso duplicar apoyo

SLP

Ana Paula Vázquez

Sin estos recursos, servicios médicos se verían afectados