Frente a Palacio, altar recuerda a Karla Pontigo y víctimas de feminicidio
La protesta denuncia negligencia institucional y falta de acceso a la justicia en casos de feminicidio.
Los contingentes llegaron a Plaza de Armas, donde frente al antimonumento de Karla Pontigo se colocó un altar en memoria de todas las víctimas de feminicidio.
Altar feminicidio Karla Pontigo en Plaza de Armas
La sede de Palacio de Gobierno será punto donde las participantes intervendrán por medio de la iconoclasia, con la que año con año expresan inconformidades por falta de acceso a la justicia y negligencia institucional.
Protesta y exigencia de justicia en Palacio de Gobierno
Ana Paula Vázquez
