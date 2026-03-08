logo pulso
Frente a Palacio, altar recuerda a Karla Pontigo y víctimas de feminicidio

La protesta denuncia negligencia institucional y falta de acceso a la justicia en casos de feminicidio.

Por Ana Paula Vázquez

Marzo 08, 2026 06:12 p.m.
A
Frente a Palacio, altar recuerda a Karla Pontigo y víctimas de feminicidio

Los contingentes llegaron a Plaza de Armas, donde frente al antimonumento de Karla Pontigo se colocó un altar en memoria de todas las víctimas de feminicidio.

Altar feminicidio Karla Pontigo en Plaza de Armas

La sede de Palacio de Gobierno será punto donde las participantes intervendrán por medio de la iconoclasia, con la que año con año expresan inconformidades por falta de acceso a la justicia y negligencia institucional.

Protesta y exigencia de justicia en Palacio de Gobierno

