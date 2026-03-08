Frente a Palacio, altar recuerda a Karla Pontigo y víctimas de feminicidio

Los contingentes llegaron a Plaza de Armas, donde frente al antimonumento de Karla Pontigo se colocó un altar en memoria de todas las víctimas de feminicidio.

Altar feminicidio Karla Pontigo en Plaza de Armas

La sede de Palacio de Gobierno será punto donde las participantes intervendrán por medio de la iconoclasia, con la que año con año expresan inconformidades por falta de acceso a la justicia y negligencia institucional.

Protesta y exigencia de justicia en Palacio de Gobierno

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí