Fuga de agua afecta calles en Balcones del Valle

Vecinos de la colonia Balcones del Valle, Segunda Sección, denunciaron una fuga de agua que se mantiene activa desde el sábado en la calle Fuente de Hércules, sin que hasta el momento el organismo operador Interapas haya emitido información oficial sobre el caso pese a los reportes emitidos por habitantes de la colonia.

De acuerdo con testimonios recabados en la zona, el agua no brota de una alcantarilla visible, sino que aparentemente se filtra desde el subsuelo.

En un recorrido por la calle se observan varios tramos con encharcamientos y escurrimientos constantes que avanzan por la pendiente de la vialidad. El agua corre a lo largo de distintos segmentos y se concentra en las partes más bajas, formando pequeñas corrientes y charcos prolongados sobre el pavimento.

De igual forma se registró que la carpeta asfáltica presenta múltiples parches y zonas deterioradas, lo que dificulta identificar el punto exacto de origen. En uno de los cuadros se aprecia una tapa metálica correspondiente a la red de agua potable, alrededor de la cual el pavimento luce agrietado y húmedo. Sin embargo, no se observa un brote directo desde la tapa, sino humedad que emerge entre las fisuras del concreto y el asfalto.

Vecinos también indicaron que el agua no presenta olor desagradable, lo que refuerza la sospecha de que podría tratarse de una fuga en la red de agua potable y no de drenaje sanitario. Aun así, advirtieron que el flujo constante ha provocado el reblandecimiento del pavimento y podría agravar los daños en la calle, que ya muestra desgaste y reparaciones previas.

Hasta el momento, señalaron, no se ha colocado señalización preventiva ni se han realizado trabajos visibles de inspección o reparación. Los habitantes hicieron un llamado a Interapas para que atienda el reporte a la brevedad, revise la infraestructura subterránea y emita información clara sobre el origen del escurrimiento.

La fuga, además de representar un desperdicio de agua potable en un contexto de constantes llamados al ahorro, mantiene húmeda la vialidad de forma permanente, lo que podría incrementar el riesgo de accidentes para peatones y automovilistas si no se interviene oportunamente.