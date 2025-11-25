Galindo busca apoyo en Congreso para su plan de ingresos 2026

"Todo es política", expresó el alcalde Enrique Galindo al referirse al voto en contra de los regidores del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Movimiento Ciudadano (MC), sobre la propuesta de Ley de Ingresos para el año fiscal 2026.

Aseguró que hará "política con el Congreso" para explicar de primera mano la propuesta y buscar un dictamen favorable.

El edil capitalino, señaló que pese al rechazo de los regidores del PVEM y MC a la propuesta discutida en Cabildo, trabajará directamente con el Congreso del Estado para lograr su aprobación. "Confío en ellos, voy a gestionar de cerca para conseguir su aprobación", afirmó.

Galindo insistió en que la propuesta enviada al Poder Legislativo es prácticamente igual a la autorizada el año pasado, con una proyección ligeramente superior a los 3 mil 650 millones de pesos.

Subrayó que no incluye incrementos en impuestos, sino ajustes normativos y medidas para facilitar trámites como licencias de funcionamiento y de construcción, con el objetivo de ampliar la base de contribuyentes y regularizar a quienes permanecen en la informalidad.

Afirmó que mayor parte de los recursos proyectados se destinarán a servicios municipales, función esencial del Ayuntamiento. Además, adelantó que 2025 podría ser el año con mayor recaudación en la historia reciente del municipio, lo que ayudaría a enfrentar compromisos financieros y proyectos de infraestructura.

El proyecto ahora queda en manos del Congreso del Estado, donde el alcalde espera una evaluación positiva y una aprobación sin mayores modificaciones.

Aparte, la regidora de Movimiento Ciudadano, Adriana Urbina Aguilar, que votó en contra del Anteproyecto de Ley de Ingresos 2026, dijo que su decisión se centró en el efecto que los ajustes al impuesto predial tendrían en la ciudad,

Según su análisis, los incrementos en los valores del suelo y las nuevas tablas de cobro podrían alcanzar a más de 250 mil viviendas de la capital.

Urbina advirtió que estos cambios llegan en un momento económico desfavorable, con aumentos sostenidos en servicios como luz, agua y gas, además del encarecimiento de alimentos. Bajo ese contexto, afirmó que los ajustes al predial representan una carga adicional para la mayoría de los hogares potosinos.

Otro dato que generó preocupación fue la incorporación, casi al final del proceso, de una nueva tabla de cobro para predios industriales, cuyo impacto, señaló, no quedó suficientemente explicado. La falta de información sobre cómo afectará a uno de los sectores productivos de mayor peso en la ciudad, sostuvo, añade incertidumbre al paquete de ingresos.

También cuestionó la creación de nuevos cobros para dictámenes de licencias de funcionamiento, que recaerían principalmente en pequeños y medianos negocios.