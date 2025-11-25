Bajan las temperaturas en SLP: frente frío 16 ya impacta
Protección Civil confirma el ingreso del sistema y advierte mínimas de 8 grados en la capital
El frente frío número 16 ya se encuentra sobre San Luis Potosí, dejando un descenso marcado en las temperaturas y condiciones de humedad en varias regiones del estado, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil.
Según el pronóstico oficial, la zona centro registrará máximas de 22 grados y mínimas de hasta 8 grados, mientras que el Altiplano podría descender a 9 grados, con probabilidad de heladas durante la madrugada. En la Huasteca, aunque se mantendrán temperaturas elevadas de hasta 37 grados, se esperan lloviznas dispersas en zonas serranas.
La autoridad estatal pidió a la población reforzar medidas de protección ante el brusco cambio de clima. Sugirió abrigarse con varias capas de ropa, revisar que estufas, chimeneas y calentadores estén bien ventilados para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono, y proteger tuberías y medidores para prevenir daños por congelación.
En materia de salud, Protección Civil recomendó mantenerse hidratado, consumir frutas ricas en vitamina C y evitar cambios repentinos de temperatura. También llamó a poner especial atención en niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias, quienes son más vulnerables con la llegada del frío.
Redacción
