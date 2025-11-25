Los agentes inmobiliarios deben estar certificados

Acompañados por líderes empresariales del sector inmobiliario, los diputados Luis Emilio Rosas Montiel y César Arturo Lara Rocha celebraron que el Pleno del Congreso del Estado aprobó cambios a la ley que regula la actividad de las y los agentes inmobiliarios que ahora estarán obligados a certificarse y acreditar al menos 120 horas de capacitación para poder ejercer su oficio.

Los cambios se hicieron en los artículos sexto y séptimo de la Ley del Registro de Agentes Inmobiliarios del Estado de San Luis Potosí con base en datos proporcionados por la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), representada en nuestro estado por la empresaria Olga Espitia Lanuza.

Se dijo que, actualmente, existen solo 110 agentes inmobiliarios inscritos en la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) del Estado, frente a más de tres mil que operan sin ningún tipo de reconocimiento, certeza o control.

La certificación y capacitación obligatoria en temas de venta de bienes raíces, permitirá brindar confianza y seguridad, tanto a los compradores como a inversionistas, y así evitar fraudes inmobiliarios que, tal como lo reconocieron los líderes empresariales, se han vuelto frecuentes en los últimos años en San Luis Potosí.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los empresarios también celebraron el impulso a la iniciativa del sello “Hecho en San Luis Potosí”, el cual ya fue registrado ante el Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual (INPI) y que servirá para promover de forma especial todos aquellos productos potosinos que, con altos niveles de calidad, se hacen en nuestro estado.