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Galindo prioriza rehabilitación de estacionamiento en Fundadores

Se planea un proyecto para luego avanzar en el arbolado urbano

Por Samuel Moreno

Marzo 26, 2026 01:03 p.m.
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Galindo prioriza rehabilitación de estacionamiento en Fundadores

El alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos, dejó en claro que cualquier proyecto de arbolado en la Plaza de los Fundadores deberá esperar, pues la prioridad inmediata es la regeneración del estacionamiento subterráneo, cuya condición actual requiere intervención estructural.

Luego de que el director de Servicios Municipales planteara la posibilidad de incorporar más árboles en este punto del Centro Histórico, el edil respaldó la iniciativa, pero subrayó que primero se debe garantizar la estabilidad y rehabilitación del inmueble que se encuentra bajo la plancha de la plaza.

"Queremos regresar a más arbolado urbano; es un proyecto sello", expresó, aunque puntualizó que antes se debe atender el estacionamiento, ya que actualmente presenta condiciones que obligan a realizar apuntalamientos, lo cual evidencia la necesidad de mantenimiento mayor.

En ese sentido, Galindo adelantó que ya existe diálogo para impulsar un proyecto conjunto con el Gobierno del Estado, incluso con aportación económica municipal, para intervenir el estacionamiento y dejarlo en condiciones óptimas. La intención, agregó, es que una vez resuelto este tema estructural, se pueda avanzar con certeza en la colocación de arbolado en la superficie.

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Respecto a la posibilidad de eliminar el estacionamiento, el alcalde fue enfático en descartarlo. Por el contrario, señaló que especialistas en ingeniería han sugerido no solo su rehabilitación, sino incluso su ampliación.

"Los ingenieros que lo revisaron, doctores en ingeniería, me dicen que incluso se puede profundizar a otro nivel; es decir, aprovechar más el espacio", explicó.

No obstante, aclaró que esta alternativa aún no constituye un proyecto formal, pues implicaría una inversión considerable que hasta el momento no ha sido cuantificada.

De esta manera, el planteamiento del Ayuntamiento apunta primero a resolver las condiciones estructurales del estacionamiento de Fundadores y, posteriormente, avanzar en la recuperación de la plaza con mayor arbolado urbano como parte de su revitalización.

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