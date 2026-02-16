Galindo revisará estudio de riesgos geológicos en Saucito

El alcalde Enrique Galindo Ceballos informó que buscará reunirse con el Grupo Universitario del Agua de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí para revisar el estudio en el que investigadores advierten posibles riesgos geológicos en la zona donde se proyecta construir el desnivel en El Saucito.

Acciones de la autoridad

El edil reconoció que no conoce el documento al que hacen referencia los académicos, por lo que dijo que solicitará formalmente el análisis para revisarlo a detalle. "Ya leí las notas y no hablan específicamente de qué falla se está señalando", señaló, al precisar que hasta el momento no ha tenido acceso al contenido técnico del estudio.

Galindo recordó que durante 2022 y 2023 el Ayuntamiento realizó estudios previos para evaluar la viabilidad del proyecto y, según esos análisis, no se detectaron fallas geológicas ni impedimentos técnicos para la construcción de un paso a desnivel en la zona. Sin embargo, subrayó que no emitirá una postura definitiva sin antes conocer el nuevo planteamiento de la universidad.

Detalles confirmados

El alcalde dejó abierta la posibilidad de que se trate de un estudio reciente del que el Gobierno municipal no ha sido notificado formalmente. "No sé si es un documento nuevo de la universidad, eso no lo sé", puntualizó.

En ese sentido, reiteró su disposición a revisar el análisis con apertura y respeto hacia la institución académica. Afirmó que la opinión técnica de la universidad será determinante para definir el futuro del proyecto.

"Soy muy respetuoso de la universidad; si la universidad nos dice aquí no se puede hacer, no lo haremos", expresó. No obstante, añadió que si el estudio confirma la viabilidad del desnivel, pedirá a la propia universidad que acompañe al Ayuntamiento durante el proceso de ejecución para garantizar que la obra se realice con sustento técnico.