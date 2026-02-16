Prevén vientos por Frente Frío 34; temperaturas seguirán agradables

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que, aunque el Frente Frío 34 ingresó desde hace algunos días, se mantienen condiciones de viento que podrían generar riesgos, pese a que durante la semana el clima ha sido mayormente agradable.

De acuerdo con el pronóstico, se esperan temperaturas máximas de hasta 28 grados en la zona centro y 32 grados en la Huasteca, mientras que las mínimas podrían descender a 4 grados en la zona centro y 6 grados en el Altiplano.

Ante la presencia de rachas fuertes de viento, la autoridad emitió una serie de recomendaciones preventivas.

En casa, se pide asegurar láminas, tinacos, antenas y objetos sueltos en azoteas; retirar macetas y muebles ligeros; cerrar puertas y ventanas, y evitar cables o extensiones expuestas. También se recomienda contar con linterna, batería externa y radio ante posibles cortes de energía eléctrica.

Al conducir, se sugiere reducir la velocidad, extremar precauciones en carreteras abiertas o puentes y evitar estacionarse bajo árboles, espectaculares o estructuras inestables.

Para peatones, la recomendación es no transitar cerca de bardas, árboles viejos, anuncios o cables. En caso de detectar líneas eléctricas caídas, se debe reportar a las autoridades y no acercarse.

Protección Civil exhortó a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales ante cualquier cambio en las condiciones climáticas.