SLP

Prevén vientos por Frente Frío 34; temperaturas seguirán agradables

Protección Civil advierte rachas fuertes pese a máximas de hasta 32 grados en la Huasteca

Por El Universal

Febrero 16, 2026 08:48 a.m.
La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que, aunque el Frente Frío 34 ingresó desde hace algunos días, se mantienen condiciones de viento que podrían generar riesgos, pese a que durante la semana el clima ha sido mayormente agradable.

De acuerdo con el pronóstico, se esperan temperaturas máximas de hasta 28 grados en la zona centro y 32 grados en la Huasteca, mientras que las mínimas podrían descender a 4 grados en la zona centro y 6 grados en el Altiplano.

Ante la presencia de rachas fuertes de viento, la autoridad emitió una serie de recomendaciones preventivas.

En casa, se pide asegurar láminas, tinacos, antenas y objetos sueltos en azoteas; retirar macetas y muebles ligeros; cerrar puertas y ventanas, y evitar cables o extensiones expuestas. También se recomienda contar con linterna, batería externa y radio ante posibles cortes de energía eléctrica.

Al conducir, se sugiere reducir la velocidad, extremar precauciones en carreteras abiertas o puentes y evitar estacionarse bajo árboles, espectaculares o estructuras inestables.

Para peatones, la recomendación es no transitar cerca de bardas, árboles viejos, anuncios o cables. En caso de detectar líneas eléctricas caídas, se debe reportar a las autoridades y no acercarse.

Protección Civil exhortó a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales ante cualquier cambio en las condiciones climáticas.

SLP

El Universal

Protección Civil advierte rachas fuertes pese a máximas de hasta 32 grados en la Huasteca

