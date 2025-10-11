logo pulso
Galindo se va a la Huasteca a apoyar; desata críticas

Generó debate al participar en las labores, lejos de su municipio

Por Huasteca Hoy

Octubre 11, 2025 04:49 p.m.
A
Foto: Especial

Foto: Especial

Ciudad Valles.- El alcalde de la capital potosina, Enrique Galindo Ceballos, acompañó al gobernador, Ricardo Gallardo, a la Huasteca para apoyar en las labores y entregar apoyos alimentarios tras las lluvias. 

A 300 kilómetros de su municipio que no tiene emergencia por inundaciones, Galindo Ceballos apareció en imágenes, videos y fotos, junto al gobernador.

Luego, se pudo saber que el munícipe ayudó a las labores, ordenando a una cuadrilla de Protección Civil de su municipio acudir en auxilio del resto de las corporaciones que trabajan en la contingencia.

En aquella zona, hubo críticas en redes sociales sobre su presencia tan lejos de la capital y en un momento de crisis social por el desastre de las inundaciones.

