Descarta AN alianzas con el PRI para el año 2027

El coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso del Estado, Rubén Guajardo Barrera, afirmó que la relación del alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos con el PRI es “normal”, ya que su llegada al gobierno municipal se dio mediante una coalición entre PRI, PAN y PRD.

Sin embargo, descartó la posibilidad de una nueva alianza con ese partido de cara al proceso electoral de 2027.

En entrevista, el legislador recordó que Enrique Galindo Ceballos nunca ha ocultado su afiliación al PRI y que incluso impugnó cuando se intentó su expulsión.

“Soy muy respetuoso de sus decisiones, y al final está en esa etapa, señaló Guajardo Barrera, quien agregó que el PAN trabaja de manera independiente para fortalecer su presencia en los próximos comicios.

El diputado local por el Partido Acción Nacional explicó que la estrategia de su partido será “ir solos o explorar otras alianzas que no sean con el PRI”, dejando en claro que cualquier decisión sobre el futuro político del alcalde será responsabilidad de él.

“El PAN está trabajando fuerte en reconstruir y construir un impulso para la legislación y el alcalde en su momento tendrá que tomar la decisión”, indicó.

Sobre la posibilidad de que Galindo Ceballos se convierta en un factor de unidad entre PAN y PRI en 2027, Guajardo Barrera mencionó que esto se definirá a nivel nacional, pero enfatizó que su partido “ya no tiene mucho interés de ir de la mano con el PRI”, recordando experiencias previas como la elección en Veracruz, donde participaron de manera independiente cada fuerza políticvo con malos resultados.

Con estas declaraciones, el coordinador parlamentario del PAN reafirma la postura de su partido frente al PRI y subraya que, para las próximas elecciones, la estrategia será independiente, mientras que el alcalde de la capital mantiene abierta su posición respecto a su afiliación partidista.