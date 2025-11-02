Galindo: sin avances para municipalizar el mercado San Luis 400

El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, reconoció que no ha habido avances en la intención de municipalizar el mercado San Luis 400, propuesta que planteó meses atrás y que continúa sin concretarse.

Durante una entrevista, el presidente municipal explicó que no se ha logrado establecer una agenda con el Gobierno del Estado para abordar el tema, pese a que considera necesario que el Ayuntamiento asuma la administración del inmueble. Señaló que el mercado, a lo largo de los años, ha carecido de una gestión adecuada y de atención directa por parte de las autoridades.

Galindo insistió en que el San Luis 400 debería pasar a la jurisdicción municipal, al tratarse de un mercado público que requiere una administración más cercana a las necesidades de los locatarios y de la ciudadanía. Sin embargo, aclaró que la decisión depende de un acuerdo con el Ejecutivo estatal.

El alcalde adelantó que 2026 será "un año para los mercados", ya que planea destinar inversión a la rehabilitación de todos los centros de abasto que ya son de competencia municipal.

En ese contexto, dijo, podría abrirse la oportunidad de incluir al San Luis 400 dentro de esos proyectos, siempre que se logre avanzar en su municipalización.