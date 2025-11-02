logo pulso
Evidencia el PRI su división interna en Ciudad Valles

Por Ana Paula Vázquez

Noviembre 02, 2025 03:00 a.m.
Evidencia el PRI su división interna en Ciudad Valles

Milán Aquiles Purata, militante del PRI, criticó a la dirigente estatal Sara Rocha Medina por “vivir en una burbuja” al ocupar la diputación plurinominal que obtuvo por su posición dentro del partido, durante un pronunciamiento sobre la toma de protesta del nuevo Comité de Dirección Municipal del PRI en Ciudad Valles. 

Purata aseguró que no fue invitado al evento debido a que mantiene vigente una apelación interna y calificó como “lamentable” su exclusión, señalando un doble discurso respecto a la unidad partidista. Recordó que los estatutos del PRI establecen la calidad de los cuadros dirigentes y el cumplimiento del código de ética, citando los artículos 61 y 63.

El militante cuestionó la legalidad de la reincorporación de César González, a quien acusó de haber sido candidato de dos partidos distintos y de no cumplir con los 90 días de militancia requeridos para formar parte de comités seccionales. “Desde el punto de vista estatutario del partido, sí es totalmente ilegal”, afirmó, y criticó que la dirigente estatal no haya informado a la militancia sobre el proceso de reingreso de González.

Sobre posibles motivos de su exclusión, Purata aclaró que su trabajo en el gobierno del Partido Verde no debería influir en la invitación y reiteró que, para él, César González no cumple con los requisitos para ser considerado presidente del PRI. “Una cosa que no debe trascender, quienes tenemos necesidad de un ingreso, buscamos un trabajo en cualquier lugar”, afirmó.

Además, calificó como “una vergüenza” la situación interna del partido y cuestionó la preparación de los militantes para futuros procesos electorales. La postura del priista expone las tensiones internas que persisten en el PRI en Ciudad Valles y las preocupaciones sobre el cumplimiento de los estatutos y la transparencia en los procesos de selección de dirigentes y candidatos.

