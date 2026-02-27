Gallardo advierte sobre reducción inequitativa de dinero a partidos

Todas las reducciones de financiamiento público a los partidos políticos son positivas, siempre y cuando "sea parejo" para todas las fuerzas políticas, advirtió el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona.

"Hay que cuidar la representación de todos los partidos. Hay que cuidar esa parte. Nosotros estamos de acuerdo en que se reduzcan plurinominales, pero la reforma considera otras vertientes", evidenció.

Remarcó que, si todos los institutos políticos recibirán el mismo recurso económico, es "correcto", pero sí algunos obtendrán mejores ingresos, se traducirá en una desventaja para los demás frente a una elección.

Ejemplificó que se trata de una carrera de 100 metros, donde algunos comenzarán al principio mientras que otros en el metro 80, es decir, tienen una ventaja considerable.

"Desgraciadamente la reforma contempla otras vertientes donde afecta a los partidos con el tema de recurso. Nosotros estamos de acuerdo en que haya una reducción de recurso, siempre y cuando se les reduzca parejo", remató.