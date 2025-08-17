Gallardo asegura que la Rosario Castellanos abrirá en septiembre

Aunque no informó sobre una fecha específica, el gobernador José Ricardo Ricardo Cardona, estimó que el campus San Luis Potosí de la Universidad Rosario Castellanos comenzará a operar el próximo mes.

De acuerdo con el gobernante, ya se ejercen 160 millones de pesos para el equipamiento de las instalaciones que permitirán ampliar el acceso a la educación superior.

El mandatario estatal aseguró que, como parte de la adquisición del equipo, ya se realizó el procedimiento para la compra de dos brazos robóticos, indispensables para la impartición de diferentes asignaturas y talleres.

En entrevista, aseveró que cuando se inaugure el ciclo escolar de la casa de estudios, la presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo asistirá a la ceremonia protocolaria.

"La verdad que contentos de poder contribuir con esta gran universidad que va a estar funcionando, primero Dios en septiembre, y contentos de que esta universidad sea una realidad en San Luis Potosí", expresó.