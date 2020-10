Gallardo "debería buscar un abogado"

Porque no habrá cabida en Morena para la impunidad, el diputado federal Ricardo Gallardo Cardona "debería buscar un abogado", recomendó el ex funcionario federal en materia de seguridad Leonel Serrato Sánchez respecto de las aspiraciones del legislador por el Verde a ser postulado en alianza para la gubernatura.

Si bien reiteró su pretensión de encabezar la candidatura a la gubernatura por Morena, Serrato Sánchez, dijo que es necesario tomar en cuenta "qué quiere" la militancia y la ciudadanía en general "y atendiendo eso, pues ya nos vamos enfilando", asentó.

Refirió que otros aspirantes morenistas al citado cargo de los cuales tiene conocimiento, se encuentran Gabino Morales Mendoza, coordinador federal de los Programas Integrales y el empresario Antonio Lorca Valle.

Cuestionado sobre si no generará conflicto el número de pretendientes al interior de Morena, catalogó que, de parte de los actores serios no habrá mayor problema o divergencia para alcanzar la unidad y el consenso.

Criticó que tomar decisiones "sobre las rodillas" y a cargo de Comités Directivos Estatales que no se comprometen con la ´Cuarta Transformación´, luego se eligen aspirantes como Pedro César Carrizales Becerra "El Mijis", quien "sirve para dos cosas", satirizó.

Para Serrato Sánchez, la candidatura a gobernador debe quedar en un abanderado de la ´Cuarta Transformación´, porque para gerentes "ya Valles tiene el de él, ¿no?", en referencia al empresario Adrián Esper, alcalde de Valles. De Ricardo Gallardo Cardona, diputado federal del PVEM, dijo que debería buscar un abogado "porque no va a venir tersa la cosa", porque aunque haya actores con la intención de alianzas con Morena, no habrá cabida a la impunidad.

Sostuvo que a la o el abanderado electo se le apoyará, ya que "el más peor" de los sonados en Morena con genuinas posibilidades, es 200 veces mejor que cualquiera de los postulados por los Partidos Revolucionarios Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN).

"A mí me han preguntado sobre otras personas mencionadas como supuestos precandidatos, que todavía no hay. Yo lo que he dicho: si son buenos. ¿Por qué no? Hay que ver qué opina la gente. Hay unos más que otros", concluyó.