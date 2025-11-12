Gallardo descarta represalia del crimen por asesinato de policía estatal
El gobernador asegura que los operativos de la Guardia Civil continuarán por tierra y aire.
Luego del asesinato del policía estatal Fernando Soria Castorena en su domicilio, ubicado en la colonia Simón Díaz, el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona consideró que el crimen no es una respuesta de la delincuencia organizada a las medidas y estrategias de seguridad de la Guardia Civil Estatal (GCE).
Expuso que, tras el inicio de la averiguación penal por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE), el Ministerio Público a cargo ya realiza diversas acciones para establecer otros móviles.
"Hasta que la Fiscalía nos diga realmente qué pasó, yo te pudiera decir si es o no es por los operativos que estamos haciendo. Mas sin embargo, los operativos se van a seguir llevando por tierra y por aire como lo hemos seguido haciendo", declaró.
Aunque el mandatario estatal descartó que el homicidio esté relacionado con las acciones del gobierno contra la delincuencia organizada, reconoció que los grupos delictivos están dolidos por los aseguramientos, detenciones e intervenciones positivas de las fuerzas del orden.
