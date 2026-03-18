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Gallardo encabeza reunión por temporada de incendios en SLP

En el encuentro participó la coordinadora nacional de Protección Civil

Por Redacción

Marzo 18, 2026 05:21 p.m.
A
Gallardo encabeza reunión por temporada de incendios en SLP

El gobernador Ricardo Gallardo Cardona encabezó una reunión de coordinación para el manejo del fuego en San Luis Potosí, en el marco de la temporada de incendios forestales, informó el Gobierno del Estado en un comunicado.

En el encuentro participó la coordinadora nacional de Protección CivilLaura Velázquez Alzúa, con quien se abordaron las acciones conjuntas entre los tres niveles de gobierno para atender contingencias.

De acuerdo con la información oficial, durante la reunión se planteó priorizar estrategias de prevención y combate de incendios, principalmente en zonas serranas de distintos municipios, bajo protocolos nacionales.

Medidas de prevención y sanción en San Luis Potosí

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El gobierno estatal también señaló que se mantiene la capacitación del personal de Protección Civil y la modernización del equipo para la atención de emergencias.

Además, indicó que se buscará identificar y sancionar a personas que provoquen incendios, mientras que la Guardia Civil Estatal realiza labores de vigilancia en carreteras de las cuatro regiones.

La información fue dada a conocer mediante un comunicado oficial.

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