Gallardo inaugura la Fenapo 2025 en San Luis Potosí

El gobernador encabeza la apertura de la Fenapo 2025, prometiendo diversión y entretenimiento

Por Redacción

Agosto 08, 2025 08:23 p.m.
Gallardo inaugura la Fenapo 2025 en San Luis Potosí

El Gobernador Ricardo Gallardo Cardona inauguró la Feria Nacional Potosina 2025, que tendrá espectáculos de calidad, exposiciones comerciales, industriales, artesanales y lo mejor de la gastronomía de las cuatro regiones potosinas.

La edición 2025 espera romper su propio récord de ocho millones de visitas, pues se presentarán artistas mundiales como Marilyn Manson, Enrique Iglesias, Don Omar y DJ Tiësto, entre muchos otros, además de espectáculos y juegos mecánicos gratuitos, al igual que la entrada y el estacionamiento.

Ricardo Gallardo, su esposa, la senadora Ruth González Silva, el gobernador de Zacatecas, Ricardo Monreal, alcaldes y autoridades de los tres niveles de Gobierno cortaron el listón inaugural y recorrieron las instalaciones. 

"Este evento está hecho para las familias potosinas y para nuestros visitantes, para que disfruten el verano con la mejor gastronomía, la mejor música en vivo y lo mejor, totalmente gratuita", Ricardo Gallardo.

La FENAPO se realizará del 8 al 31 de agosto, los estados de Zacatecas y Tamaulipas participan como invitados especiales y tendrá las presentaciones gratuitas en el Foro de las Estrellas de: Grupo Duelo, Marilyn Manson, Enrique Iglesias, Don Omar, DJ Tiësto, Belinda, Grupo Frontera, Banda MS, Bronco, La Arrolladora, Reik, Los Tigres del Norte, Banda Machos y El Mexicano, El Malilla, Los Ángeles Azules, Potosinazo, Los Dos Carnales, Poly Marchs, Los Tucanes de Tijuana, Marca Registrada, entre muchas otras sorpresas.

 

