Gallardo llama a su gabinete a redoblar esfuerzos en 2026

El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona , hizo un llamado a su gabinete legal y ampliado para redoblar esfuerzos durante 2026, al considerar que será un año clave para consolidar los avances de su administración.

Durante una reunión de trabajo, el mandatario instruyó a las dependencias estatales a brindar facilidades para la rehabilitación de las laterales de la carretera 57, en el tramo hacia la Zona Industrial, obra que se ejecutará como parte del plan de infraestructura estatal.

También informó que a lo largo del año se desarrollarán obras en las cuatro regiones del estado, sin detallar montos ni calendarios específicos.

En materia de seguridad, Gallardo Cardona adelantó que se destinará una inversión relevante, con el objetivo de fortalecer la tranquilidad y la paz en San Luis Potosí.

El gobernador pidió a las y los funcionarios trabajar con coordinación, responsabilidad y visión, para avanzar en un desarrollo equilibrado en todo el territorio estatal.

Finalmente, reiteró que 2026 será el mejor año de su administración, al señalar que se fortalecerán las políticas públicas enfocadas en las familias, el desarrollo económico y la justicia social.