logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

"Nunca lo vamos a olvidar": civiles relatan bombardeos en Venezuela

Fotogalería

"Nunca lo vamos a olvidar": civiles relatan bombardeos en Venezuela

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Gallardo llama a su gabinete a redoblar esfuerzos en 2026

El gobernador planteó acelerar obras de infraestructura

Por Redacción

Enero 05, 2026 05:10 p.m.
A
Gallardo llama a su gabinete a redoblar esfuerzos en 2026

El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, hizo un llamado a su gabinete legal y ampliado para redoblar esfuerzos durante 2026, al considerar que será un año clave para consolidar los avances de su administración.

Durante una reunión de trabajo, el mandatario instruyó a las dependencias estatales a brindar facilidades para la rehabilitación de las laterales de la carretera 57, en el tramo hacia la Zona Industrial, obra que se ejecutará como parte del plan de infraestructura estatal.

También informó que a lo largo del año se desarrollarán obras en las cuatro regiones del estado, sin detallar montos ni calendarios específicos.

LEA TAMBIÉN

SLP más fuerte y próspero en 2026: Ricardo Gallardo

En 2026 habrá más obras y oportunidades para todas y todos: gobernador

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


En materia de seguridad, Gallardo Cardona adelantó que se destinará una inversión relevante, con el objetivo de fortalecer la tranquilidad y la paz en San Luis Potosí.

El gobernador pidió a las y los funcionarios trabajar con coordinación, responsabilidad y visión, para avanzar en un desarrollo equilibrado en todo el territorio estatal.

Finalmente, reiteró que 2026 será el mejor año de su administración, al señalar que se fortalecerán las políticas públicas enfocadas en las familias, el desarrollo económico y la justicia social.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Gallardo llama a su gabinete a redoblar esfuerzos en 2026
Gallardo llama a su gabinete a redoblar esfuerzos en 2026

Gallardo llama a su gabinete a redoblar esfuerzos en 2026

SLP

Redacción

El gobernador planteó acelerar obras de infraestructura

10 escuelas afectadas por vandalismo en vacaciones: SEGE
10 escuelas afectadas por vandalismo en vacaciones: SEGE

10 escuelas afectadas por vandalismo en vacaciones: SEGE

SLP

Samuel Moreno

Los hechos no derivaron en robos ni pérdidas materiales de consideración, dijo Torres Cedillo

Registra IMEI entrada de menos paisanos a SLP
Registra IMEI entrada de menos paisanos a SLP

Registra IMEI entrada de menos paisanos a SLP

SLP

Samuel Moreno

Hernández Segura señaló que arribaron poco más de 20 mil connacionales para fin de año

Se generó 30% más basura en la capital durante diciembre
Se generó 30% más basura en la capital durante diciembre

Se generó 30% más basura en la capital durante diciembre

SLP

Rolando Morales

La recolección fue de cerca de 17 mil toneladas, señaló Mendieta Rivera