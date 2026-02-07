logo pulso
Gallardo quiere "indemnización" de Cambio de Ruta por frenar obras

Señaló que el Ejecutivo ha tenido pérdidas económicas con las suspensiones generadas por amparos

Por Rubén Pacheco

Febrero 07, 2026 11:01 a.m.
A
Ricardo Gallardo Cardona/Foto: Alberto Martínez-Pulso

Ricardo Gallardo Cardona/Foto: Alberto Martínez-Pulso

Sumándose a la advertencia de J. Guadalupe Torres Sánchez, secretario general del Gobierno del Estado para generar responsabilidades en contra de Cambio de Ruta A.C., el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, aseveró que se buscará "cobrar" a la organización los retrasos financieros generados en obras gubernamentales.

Afirmó que el Poder Ejecutivo ha tenido pérdidas económicas, derivado de las suspensiones generadas por los juicios promovidos por la asociación civil en diferentes construcciones.

En entrevista, Gallardo Cardona declaró que la Fiscalía General del Estado (FGE) cuantificará los montos generados por no ejecutar las obras.

"A las fiscalías les pedimos que tomen en cuenta todo lo que se ha perdido, van a sacar una cuantificación con este tipo de amparos y estar frenando el desarrollo de San Luis y echando a perder todo", reclamó.

Acusó que la asociación civil busca detener proyectos del Gobierno del Estado, en detrimento de los intereses de la ciudadanía, por ejemplo, las mejoras en el parque Juan H. Sánchez que todavía siguen pendientes de realizarse.

El mandatario estatal aseveró que, con independencia de las impugnaciones presentadas por dicha organización, el proyecto quedará concluido en tiempo y forma para Semana Santa.

SGG criminaliza el activismo ambiental: González Lozano

Autoridades estatales lo señalaron de oponerse al desarrollo por promover amparos en contra de proyectos

