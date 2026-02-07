logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Donovan Carrillo abandera a México en arranque de Juegos de Invierno

Fotogalería

Donovan Carrillo abandera a México en arranque de Juegos de Invierno

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Desinterés a vacuna contra el sarampión

Por Redacción

Febrero 07, 2026 03:00 a.m.
A
Desinterés a vacuna contra el sarampión

CIUDAD VALLES.- Invitan a vacunarse contra el sarampión, que puede convertirse en una enfermedad grave. Hubo un módulo instalado en la calle Hidalgo y habrá otro el lunes.

Berenice Loredo, responsable de Vacunación de la Jurisdicción Sanitaria V, refirió que una de las vacunas que el sistema de salud está presto a aplicar es la que va contra el sarampión, por lo riesgoso que se vuelve el virus tanto en niños como en adultos.

No obstante, esta información, de las 9 de la mañana al mediodía solo hubo nueve personas en el módulo de calle Hidalgo para vacunarse, notándose el poco interés de la población para protegerse contra esta enfermedad.

Además de este biológico, hubo disponibles también las vacunas huexavalente, Rotavirus, Neumococo, Triple Viral, TDPA y contra la Influenza.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El lunes 9 de febrero estará el módulo de nueva cuenta en el mismo lugar, entre Independencia y Carranza, fecha en la que se espera tener más población que acuda a vacunarse, para proteger su salud.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Adolescentes insisten en fugarse con el novio
Adolescentes insisten en fugarse con el novio

Adolescentes insisten en fugarse con el novio

SLP

Redacción

Choca moto contra una camioneta
Choca moto contra una camioneta

Choca moto contra una camioneta

SLP

Jesús Vázquez

Jóvenes peregrinan al Cerro del Cubilete
Jóvenes peregrinan al Cerro del Cubilete

Jóvenes peregrinan al Cerro del Cubilete

SLP

Jesús Vázquez

Conmemoran centenario de Guerra de los Cristeros

Invitan a carrera Corre por tus riñones
Invitan a carrera Corre por tus riñones

Invitan a carrera Corre por tus riñones

SLP

Carmen Hernández