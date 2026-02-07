Desinterés a vacuna contra el sarampión

CIUDAD VALLES.- Invitan a vacunarse contra el sarampión, que puede convertirse en una enfermedad grave. Hubo un módulo instalado en la calle Hidalgo y habrá otro el lunes.

Berenice Loredo, responsable de Vacunación de la Jurisdicción Sanitaria V, refirió que una de las vacunas que el sistema de salud está presto a aplicar es la que va contra el sarampión, por lo riesgoso que se vuelve el virus tanto en niños como en adultos.

No obstante, esta información, de las 9 de la mañana al mediodía solo hubo nueve personas en el módulo de calle Hidalgo para vacunarse, notándose el poco interés de la población para protegerse contra esta enfermedad.

Además de este biológico, hubo disponibles también las vacunas huexavalente, Rotavirus, Neumococo, Triple Viral, TDPA y contra la Influenza.

El lunes 9 de febrero estará el módulo de nueva cuenta en el mismo lugar, entre Independencia y Carranza, fecha en la que se espera tener más población que acuda a vacunarse, para proteger su salud.