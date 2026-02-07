Aumentan llamadas de emergencia a bomberos

Matehuala.- El Cuerpo de Bomberos cerró el mes de enero con 129 servicios otorgados a la población, lo cual fue un incremento a comparación del mes de diciembre del 2025 ya que en éste atendieron 118 servicios, y en lo que va de febrero ya van 14 servicios.

De acuerdo a la base operativa de Bomberos de Matehuala fueron un total de 129 servicios los que se brindaron, durante el primer mes del año, lo que representó un incremento de servicios a comparación del último mes del 2025, se espera que esta cifra no siga en aumento y vaya disminuyendo, pues anteriormente aumentaban los servicios los primeros días del año pero luego empezaban a bajar las emergencias.

Se dio a conocer que uno de los servicios que más atendieron en el mes de diciembre fueron los incendios en lotes baldíos, los cuales en su mayoría se han dado por culpa de la quema de pólvora, pues muchos niños y jóvenes avientan cuetes y debido a la maleza y a la basura que hay, rápidamente se enciende el fuego provocando incendios, afortunadamente no ha ocurrido ninguna tragedia, pero se pide evitar que los menores sigan aventando cuetes para evitar más incendios.

Además de los incendios, los tragahumo también han acudido a apoyar en algunos accidentes vehiculares que se han suscitado en las carreteras, donde han hecho rescate de personas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí