logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Donovan Carrillo abandera a México en arranque de Juegos de Invierno

Fotogalería

Donovan Carrillo abandera a México en arranque de Juegos de Invierno

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Aumentan llamadas de emergencia a bomberos

Por Redacción

Febrero 07, 2026 03:00 a.m.
A
Aumentan llamadas de emergencia a bomberos

Matehuala.- El Cuerpo de Bomberos cerró el mes de enero con 129 servicios otorgados a la población, lo cual fue un incremento a comparación del mes de diciembre del 2025 ya que en éste atendieron 118 servicios, y en lo que va de febrero ya van 14 servicios.

De acuerdo a la base operativa de Bomberos de Matehuala fueron un total de 129 servicios los que se brindaron, durante el primer mes del año, lo que representó un incremento de servicios a comparación del último mes del 2025, se espera que esta cifra no siga en aumento y vaya disminuyendo, pues anteriormente aumentaban los servicios los primeros días del año pero luego empezaban a bajar las emergencias.

 Se dio a conocer que uno de los servicios que más atendieron en el mes de diciembre fueron los incendios en lotes baldíos, los cuales en su mayoría se han dado por culpa de la quema de pólvora, pues muchos niños y jóvenes avientan cuetes y debido a la maleza y a la basura que hay, rápidamente se enciende el fuego provocando incendios, afortunadamente no ha ocurrido ninguna tragedia, pero se pide evitar que los menores sigan aventando cuetes para evitar más incendios. 

Además de los incendios, los tragahumo también han acudido a apoyar en algunos accidentes vehiculares que se han suscitado en las carreteras, donde han hecho rescate de personas. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Adolescentes insisten en fugarse con el novio
Adolescentes insisten en fugarse con el novio

Adolescentes insisten en fugarse con el novio

SLP

Redacción

Choca moto contra una camioneta
Choca moto contra una camioneta

Choca moto contra una camioneta

SLP

Jesús Vázquez

Jóvenes peregrinan al Cerro del Cubilete
Jóvenes peregrinan al Cerro del Cubilete

Jóvenes peregrinan al Cerro del Cubilete

SLP

Jesús Vázquez

Conmemoran centenario de Guerra de los Cristeros

Invitan a carrera Corre por tus riñones
Invitan a carrera Corre por tus riñones

Invitan a carrera Corre por tus riñones

SLP

Carmen Hernández