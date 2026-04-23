Gallardo reúne a alcaldes metropolitanos; anuncian proyectos viales

El Gobierno del Estado informó, mediante un comunicado, que el gobernador Ricardo Gallardo Cardona se reunió con alcaldes de la zona metropolitana para revisar proyectos de infraestructura vial; sin embargo, no precisó montos de inversión ni calendarios de ejecución.

En el encuentro participaron Patricia Aradillas Aradillas (Villa de Pozos), Juan Manuel Navarro (Soledad) y Enrique Galindo Ceballos (San Luis Potosí).

De acuerdo con la versión oficial, entre las obras mencionadas están las vías alternas sur y oriente, un puente en Circuito Potosí y bulevar Valle de los Fantasmas —que se afirma estaría próximo a entregarse—, un desnivel en Circuito Potosí a la altura de la Fenapo y un puente elevado en la salida a Guadalajara, este último aún sin presentación formal.

El comunicado sostiene que estas obras buscan mejorar la movilidad y reducir tiempos de traslado, además de incluir infraestructura para peatones, ciclistas y personas con discapacidad. También refiere que se contemplan criterios ambientales, aunque no detalla cuáles.

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Más allá de estos señalamientos, la información oficial no especifica avances físicos, etapas de ejecución ni fuentes de financiamiento de los proyectos. Tampoco se aclaró si las obras ya están en proceso, en planeación o en etapa de gestión.

La reunión se da en el contexto de la expansión urbana y la presión sobre la movilidad en la zona metropolitana, donde distintas vialidades han presentado saturación y deterioro tras las recientes lluvias.