Gallardo se reúne con la Cónsul de EU en Monterrey

El encuentro con Melissa Bishop coincidió con la conmemoración del 215 aniversario de la Independencia

Por Redacción

Septiembre 16, 2025 01:40 p.m.
A
Gallardo y Bishop en Palacio de Gobierno

Gallardo y Bishop en Palacio de Gobierno

En el marco de la conmemoración del 215 aniversario de la Independencia de México, el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, sostuvo una reunión en Palacio de Gobierno con la cónsul general de Estados Unidos en Monterrey, Melissa Bishop.

La diplomática estadounidense también estuvo presente en la ceremonia del Grito de Independencia en la capital potosina.

Durante el encuentro, se planteó reforzar la cooperación bilateral, con especial énfasis en proyectos de promoción cultural y turística. Gallardo destacó que uno de los objetivos de su administración es dar proyección internacional a San Luis Potosí.

Melissa Bishop, por su parte, resaltó el valor de la relación con la entidad y expresó su satisfacción por participar en las celebraciones patrias, que consideró un símbolo de unidad y tradición del pueblo mexicano.

