Gallardo y Navarro entregan purificadora y parque en Villa del Sol
La obra beneficiará a los habitantes del tres municipios: Soledad, Villa de Pozos y San Luis capital
Por su parte, Ricardo Gallardo Cardona destacó que esta obra es resultado de la coordinación entre el Gobierno Estatal y el Ayuntamiento de Soledad, con el objetivo de entregar espacios dignos a las familias.
"Esperamos que lo cuiden mucho porque se hizo con cariño y sacrificio. Estamos construyendo más de 150 Áreas Recreativas; es el resultado de una visión compartida para transformar los espacios públicos", afirmó el mandatario.
Inversión y características
El Parque Urbano Villas del Sol tuvo una inversión de 9 millones 780 mil pesos y se construyó en un terreno de más de 7 mil metros cuadrados.
Incluye:
Canchas deportivas con gradas
Trotapista y gimnasio al aire libre
Área de mascotas
Juegos infantiles con pasto sintético
Skatepark y módulos de usos múltiples
Zonas de descanso
Iluminación LED y cercado perimetral para mayor seguridad
Por primera vez, se integra a un parque municipal una purificadora de agua potable gratuita, que permitirá a las familias acceder a agua de calidad sin costo.
Con esta entrega, el Gobierno Municipal de Soledad reafirma su compromiso de ofrecer espacios dignos, modernos y saludables, que fortalezcan el tejido social, fomenten la convivencia y eleven la calidad de vida de las familias.
