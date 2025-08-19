Gallardo y Navarro entregan purificadora y parque en Villa del Sol

Por su parte, Ricardo Gallardo Cardona destacó que esta obra es resultado de la coordinación entre el Gobierno Estatal y el Ayuntamiento de Soledad, con el objetivo de entregar espacios dignos a las familias.

"Esperamos que lo cuiden mucho porque se hizo con cariño y sacrificio. Estamos construyendo más de 150 Áreas Recreativas; es el resultado de una visión compartida para transformar los espacios públicos", afirmó el mandatario.

Inversión y características

El Parque Urbano Villas del Sol tuvo una inversión de 9 millones 780 mil pesos y se construyó en un terreno de más de 7 mil metros cuadrados.

Incluye:

Canchas deportivas con gradas

Trotapista y gimnasio al aire libre

Área de mascotas

Juegos infantiles con pasto sintético

Skatepark y módulos de usos múltiples

Zonas de descanso

Iluminación LED y cercado perimetral para mayor seguridad

Por primera vez, se integra a un parque municipal una purificadora de agua potable gratuita, que permitirá a las familias acceder a agua de calidad sin costo.

Con esta entrega, el Gobierno Municipal de Soledad reafirma su compromiso de ofrecer espacios dignos, modernos y saludables, que fortalezcan el tejido social, fomenten la convivencia y eleven la calidad de vida de las familias.

