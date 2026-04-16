logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

TARDE DE INTENSA ALEGRÍA

Fotogalería

TARDE DE INTENSA ALEGRÍA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Gámez niega campaña... pero insiste en crisis de agua en SLP

Señala reportes ciudadanos por falta de servicio y plantea revisar operación de Interapas

Por Ana Paula Vázquez

Abril 16, 2026 01:25 p.m.
A
Gámez niega campaña... pero insiste en crisis de agua en SLP

El diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Luis Fernando Gámez Macías, rechazó que el tema del desabasto de agua en la zona metropolitana de San Luis Potosí tenga un trasfondo político, luego de que el alcalde Enrique Galindo Ceballos lo señalara como posible impulsor de una campaña sobre una supuesta crisis hídrica.

El legislador sostuvo que sus declaraciones se basan en reportes ciudadanos que denuncian la falta de agua en colonias de la capital y de Soledad de Graciano Sánchez, donde —aseguró— hay familias que llevan entre cinco y seis años sin servicio, pese a recibir cobros de manera regular.

Añadió que también existen quejas por presunta agua contaminada, falta de suministro mediante pipas y deficiencias en la atención operativa del organismo Interapas.

En este contexto, informó que junto con otros diputados trabaja en un punto de acuerdo para revisar la situación del organismo operador, ante posibles despidos de personal y fallas administrativas. El exhorto buscará que Interapas cumpla con sus atribuciones en materia de agua potable y drenaje.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Respecto a la administración municipal, Gámez Macías afirmó que persisten problemáticas como el desabasto de agua, la inseguridad y el deterioro urbano, y consideró que la respuesta del alcalde obedece a las críticas por el servicio.

La postura del legislador surge luego de que Galindo Ceballos negara la existencia de una crisis hídrica generalizada en la capital y advirtiera sobre la difusión de información falsa, incluso con imágenes generadas con inteligencia artificial. El edil aseguró que presas, pozos y la planta de Los Filtros operan con normalidad, aunque reconoció afectaciones focalizadas por fallas en el acueducto de El Realito.

LEA TAMBIÉN

Galindo señala a Gámez Macías por "campaña" de supuesta crisis hídrica

Indicó que se ha detectado la difusión de información imprecisa e incluso contenido manipulado

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Diputada deja curul sin explicar motivos
Diputada deja curul sin explicar motivos

Diputada deja curul sin explicar motivos

SLP

Ana Paula Vázquez

Suplente asume diputación en SLP

Serrano acusa "campañas negras", no da nombres y amenaza con denuncias
Serrano acusa "campañas negras", no da nombres y amenaza con denuncias

Serrano acusa "campañas negras", no da nombres y amenaza con denuncias

SLP

Ana Paula Vázquez

Afirma que los responsables ya están identificados y serán llevados ante tribunales

Dan a Gobernación control de licencias de bebidas alcohólicas
Dan a Gobernación control de licencias de bebidas alcohólicas

Dan a Gobernación control de licencias de bebidas alcohólicas

SLP

Rubén Pacheco

El acuerdo otorga a la Dirección General de Gobernación la facultad de autorizar, modificar y cancelar permisos

Con solo mil afiliados, PRI es el partido con menor militancia en SLP
Con solo mil afiliados, PRI es el partido con menor militancia en SLP

Con solo mil afiliados, PRI es el partido con menor militancia en SLP

SLP

Ana Paula Vázquez

Asegura que reinició su padrón y prepara campaña de afiliación en la capital