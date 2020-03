Garantizado abasto de alimentos durante la contingencia: CA

Además de que los precios no han subido está garantizado el acceso a alimentos perecederos e imperecederos en compras de mayoreo y menudeo aseguró el presidente local del Centro de Abastos José Luis Olivares Robles.

Explicó que han presentado importantes alzas en los precios del gel antibacterial que se cotiza como si fuera en casa de bolsa por la muy alta demanda y el huevo, que este domingo alcanzó los 50 pesos por kilogramo.

Comentó que sin embargo, hay frutas y verduras baratas, por ejemplo a precios muy accesibles, tomate y cebolla, papas, piña y todos los productos de temporada y hay suficientes productos para la demanda de estas fechas de contingencia sanitaria.

Olivares Robles dijo que entonces la gente si se puede alimentar en días de contingencia

Si no comemos huevo no nos pasa nada. Podemos comer frutas y verduras y otras cosas que hay en el mercado y suficientes abarrotes y por lo tanto no hay riesgo de padecer además de la pandemia, la situación de hambre o necesidad de comida.

El comerciante aseguró que hay mucha menos gente en la calle y por lo tanto esa es la única variable que puede hacer bajar ventas, pero no la disponibilidad y los precios de los productos.