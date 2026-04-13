Gastó Congreso 78 mil pesos en foro desfasado

Apenas un mes después de aprobar la iniciativa para sancionar el "uso indebido de Inteligencia Artificial (IA) con fines de provocar alarma social", el Congreso del Estado de San Luis Potosí destinó 77 mil 633 pesos a la realización de un foro sobre la regulación ética de estas tecnologías, gasto ejercido en diciembre de 2025.

De acuerdo con el registro de egresos del año pasado, emitido por la Coordinación de Finanzas, el Poder Legislativo pagó 21 mil 576 pesos a la agencia de viajes Despegar.com México S.A. de C.V., según la factura F4141, por los vuelos de los ponentes que participaron en el foro realizado los días 3 y 4 de diciembre.

Entre los asistentes foráneos estuvieron Rodrigo Florencio da Silva, del Instituto Politécnico Nacional (IPN); Hugo Cancino Aguilar; la maestra Miriam Josefina Padilla Espinosa y la ingeniera Laura Alma Díaz Torres, también del IPN. En total, el encuentro contó con la participación de 14 ponentes, entre perfiles locales y visitantes.

El coordinador de Finanzas del Congreso, Enrique Gerardo Ortiz Hernández, autorizó además el reembolso de la factura F49F7 por 13 mil 920 pesos, correspondiente a la renta de vehículos para el traslado de las y los conferencistas entre San Luis Potosí y Ciudad de México. A ello se suma la factura 110601, que detalla un pago por 9 mil 254 pesos a la empresa Inversiones Potosinas, S.A. de C.V., por concepto de hospedaje y alimentos para las y los participantes.

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La documentación de gastos del Foro de IA, organizado por el Instituto de Investigación y Evaluación Legislativa y por el diputado Carlos Arreola Mallol, director del mismo, también incluye diversos pagos por servicios logísticos y de operación.

La factura 2579 reporta una erogación de 13 mil 770 pesos a Marcos Roberto Covarrubias Martínez por el servicio de catering brindado durante las actividades. A esto se añade la factura 685, que ampara un pago de 2 mil 552 pesos a Quetzal Banquetes Alquiler, S.A. de C.V. por la renta de una sala lounge utilizada en el evento.

De igual forma, la factura 7553 detalla un reembolso por consumo relacionado con el foro por 10 mil 912 pesos, a nombre de Oscar Samir Ramírez Macías, coordinador del Instituto de Investigaciones Legislativas. En el apartado de materiales, la factura 208 consigna además un pago de 5 mil 649.20 pesos a Comercializadora Chacolle por la producción de lonas impresas para la actividad.

El contexto cobra relevancia porque en noviembre del año pasado el Pleno aprobó la reforma impulsada por el diputado del PVEM, Héctor Serrano Cortés, con 18 votos a favor, cinco en contra y cuatro abstenciones. Sin embargo, la ley ya enfrenta una acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), bajo el expediente 132/2025.