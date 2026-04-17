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"GCE no patrulla vías federales", dice Juárez tras muerte de trailero

No obstante, calificó como "suigéneris" el asesinato

Por Rubén Pacheco

Abril 17, 2026 01:30 p.m.
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Jesús Juárez Hernández/Foto: Pulso

Jesús Juárez Hernández/Foto: Pulso

Después del reciente asesinato de un trailero en la rúa federal 57, Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), consideró que el crimen fue un hecho "suigéneris", porque no se habían suscitado eventos de esta índole.

Al resistirse a un asalto, el pasado 15 de abril un trailero fue asesinado a balazos por delincuentes que lo interceptaron cuando circulaba por la carretera 57, a la altura del municipio de Santa María del Río en un sitio conocido como "La Curva del Diablo".

Justificó que, por acuerdo con la Guardia Nacional (GN), la Guardia Civil Estatal (GCE) no tiene presencia en las carreteras federales, sino en los paradores, pues tales vialidades son responsabilidad de la corporación federal.

"No patrullamos las carreteras federales. La verdad, es un trabajo que le toca a la Guardia Nacional. Yo creo que este evento es sui generis. No habíamos tenido un evento y esto nos hace redoblar los esfuerzos", declaró.

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Sin embargo, el mando policial remarcó que la GCE tiene la mayor disposición para colaborar, es decir, vigilar en la jurisdicción carretera federal, específicamente la rúa a la Ciudad de México.

"Nosotros tenemos una base en Tierra Nueva y una base en Santa María del Río. Cuando nos hacen del conocimiento de esta situación salen las bases a verificar la información", concluyó.

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