Gobierno ajustará becas y apoyos de 8 mil sindicalizados
El ajuste salarial del 3% retroactivo a mayo será acompañado de incrementos proporcionales en becas, transporte y otros apoyos.
Tras el incremento directo al salario del 3 por ciento retroactivo a mayo, el oficial mayor del Gobierno del Estado, Noé Lara Enríquez, informó que también se encuentran en revisión los montos de apoyos y prestaciones diversas para más de 8 mil empleados sindicalizados.
El funcionario explicó que se reunirá con la titular de la Secretaría de Finanzas, Ariana García Vidal, para definir a partir de cuándo se hará efectivo el aumento salarial. Añadió que la revisión del clausulado de prestaciones es parte de un acuerdo paralelo al ajuste salarial, ya presentado como solución para el 2025.
Recordó que dentro de la estructura salarial existen prestaciones pagadas por semana, otras de manera mensual y algunas adicionales de forma anual, lo que impide fijar un porcentaje único de incremento.
Como ejemplo, citó el caso de las becas, que actualmente son de 500 pesos y podrían subir a 600, mientras que en otros apoyos, como transporte, la negociación podría derivar en cantidades distintas.
Lara Enríquez recalcó que los ajustes serán proporcionales y dependerán del tipo de ayuda que reciba cada trabajador.
