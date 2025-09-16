logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ROCÍO PREPARA SU BODA CON JOHAN WERGE

Fotogalería

ROCÍO PREPARA SU BODA CON JOHAN WERGE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Gobierno ajustará becas y apoyos de 8 mil sindicalizados

El ajuste salarial del 3% retroactivo a mayo será acompañado de incrementos proporcionales en becas, transporte y otros apoyos.

Por Martín Rodríguez

Septiembre 16, 2025 08:35 p.m.
A
Gobierno ajustará becas y apoyos de 8 mil sindicalizados

Tras el incremento directo al salario del 3 por ciento retroactivo a mayo, el oficial mayor del Gobierno del Estado, Noé Lara Enríquez, informó que también se encuentran en revisión los montos de apoyos y prestaciones diversas para más de 8 mil empleados sindicalizados.

El funcionario explicó que se reunirá con la titular de la Secretaría de Finanzas, Ariana García Vidal, para definir a partir de cuándo se hará efectivo el aumento salarial. Añadió que la revisión del clausulado de prestaciones es parte de un acuerdo paralelo al ajuste salarial, ya presentado como solución para el 2025.

Recordó que dentro de la estructura salarial existen prestaciones pagadas por semana, otras de manera mensual y algunas adicionales de forma anual, lo que impide fijar un porcentaje único de incremento.

Como ejemplo, citó el caso de las becas, que actualmente son de 500 pesos y podrían subir a 600, mientras que en otros apoyos, como transporte, la negociación podría derivar en cantidades distintas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lara Enríquez recalcó que los ajustes serán proporcionales y dependerán del tipo de ayuda que reciba cada trabajador.

Te puede interesar: SEGE asegura pago del bono atrasado a trabajadores de la educación


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Gobierno ajustará becas y apoyos de 8 mil sindicalizados
Gobierno ajustará becas y apoyos de 8 mil sindicalizados

Gobierno ajustará becas y apoyos de 8 mil sindicalizados

SLP

Martín Rodríguez

El ajuste salarial del 3% retroactivo a mayo será acompañado de incrementos proporcionales en becas, transporte y otros apoyos.

SEGE asegura que bono a maestros será pagado
SEGE asegura que bono a maestros será pagado

SEGE asegura que bono a maestros será pagado

SLP

Martín Rodríguez

SEGE reconoció un error en el envío de nóminas y aseguró que el pago ya está en trámite

Finalizan festejos patrios con saldo blanco en San Luis Potosí
Finalizan festejos patrios con saldo blanco en San Luis Potosí

Finalizan festejos patrios con saldo blanco en San Luis Potosí

SLP

Pulso Online

La Coordinación Estatal de Protección Civil reportó sin incidentes las ceremonias en los 59 municipios del estado.

Gallardo se reúne con la Cónsul de EU en Monterrey
Gallardo se reúne con la Cónsul de EU en Monterrey

Gallardo se reúne con la Cónsul de EU en Monterrey

SLP

Redacción

El encuentro con Melissa Bishop coincidió con la conmemoración del 215 aniversario de la Independencia