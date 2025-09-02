Gobierno estatal y UASLP acuerdan mantener diálogo

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría General de Gobierno, sostuvo una reunión con el rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), Alejandro Zermeño Guerra, con el propósito de establecer un canal de comunicación permanente y revisar las necesidades de la institución.

Durante el encuentro, el secretario general, J. Guadalupe Torres Sánchez, informó que, por instrucción del gobernador Ricardo Gallardo Cardona , se dará seguimiento a proyectos orientados a fortalecer la calidad educativa y a mantener una cooperación cercana con la universidad.

La reunión se llevó a cabo en un contexto en el que la administración estatal reconoce un adeudo con la UASLP por 400 millones de pesos. La titular de la Secretaría de Finanzas, Ariana García Vidales, confirmó recientemente la existencia de dicho pasivo y aseguró que se analiza la forma de cubrirlo.

En un comunicado, el Gobierno del Estado señaló su intención de atender las demandas financieras y académicas de la máxima casa de estudios, al destacar la aportación de estudiantes, docentes y personal administrativo al desarrollo social y económico de San Luis Potosí.

